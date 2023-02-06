Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

AKŞENER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.