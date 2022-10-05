Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret edecek

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün evinde bir araya gelerek, bir görüşme yapacağı bildirildi.

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Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor. (AA)

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