Erdoğan: Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak yalan yanlış iftiralar atıyor

6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerde ölü ve yaralı sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugün deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da açıklamalarda bulundu.

“ÇİRKEFÇE OLUMSUZ KAMPANYALAR YÜRÜTÜLMESİNİ HAZMEDEMİYORUM”

Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

* “Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz

* Devlet-millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız.

* Kamu personelinden STK’lere,yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişiler canla başla çalışıyor.

* Bu dönem birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütülmesini hazmedemiyorum.

* 10 vilayetimizin 10’unda, TOKİ’nin yönetimindeki müteahhit firmaları devreye sokarak, enkaz kaldırma ve konut yapımını hızlandıracağız.

“BAZI NAMUSSUZ KİŞİLER YALAN YANLIŞ İFTİRALAR ATIYOR”

* Şu an itibarıyla Hatay’ımızda asker, jandarma, polis, toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor.

* Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar.

* Hatay’da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır.”