Erdoğan: Bedel ödedik, somut adım görmek istiyoruz

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazıyla ilgili konuşan Erdoğan, “NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz” dedi. İsveç’in karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’ya girmek için hamle yapan İsveç ve Finlandiya’yı Türkiye’nin veto etmesiyle gerilen ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu:

AKLA HAYALE GELMEYECEK İFTİRALARA UĞRADIK

– Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ’la sahada göğüs göğse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık.

TERÖR ELEBAŞILARI KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI

– Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak on binlerce TIR’la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ’cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye’de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.

TEHDİT, BASKI VE ŞANTAJLARA MARUZ KALDIK

– Türkiye ne savunma ihtiyaçlarına giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ

– NATO’da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hâlâ yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç’in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız.

– İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye’nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

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