Erdoğan: Beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz

Türkmenistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz” dedi.

Türkmenistan’da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade ederek, gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesileyle Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Malumunuz Türkiye, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat’ta ilk büyükelçilik açan ülkedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

* Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan’ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Gözlemci üye devlet başkanı sıfatıyla ilk kez katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul’da misafir ettik.

* Türkmenistan’ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan’a bu vesile ile tekrar kardeşler meclisine hoş geldin diyorum. Sayın devlet başkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kemik kardeşliğine dayanan ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık.

* Ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkına görüş alışverişinde bulunduk.

* Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz.

* Bugün imzaladığımız ortak bildiri ki 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan’la ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik.

* İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle teşkilat çerçevesindeki iş birliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatının bulacağız.

*Değerli Devlet Başkanı Sayın Berdimuhammedov’a ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. DHA

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