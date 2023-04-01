Erdoğan bir kez daha Kılıçdaroğlu ve Akşener’i hedef aldı: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı’nda yapılan Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldığı törende Erdoğan, bir kez daha Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİN VEYA BELEDİYELERİN KAÇ KONUT YAPTI?”

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Bay bay Kemal, senin ömründe konut var acaba, söyler misin? Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar, söyler misin? İzmir’de ne yaptılar? Antalya’da ne yaptılar? Muğla’da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık, biz. Onlar değil. Hâlen bin 810 konut ile kamu binaların, yurtların, dükkanların, okulların ve diğer hizmet birimlerinin yapımı sürüyor. Hem bunları hem yeni deprem konutlarımızı hem yeni İlk Evim Projesi’ndeki bin 831 konutu ve 17 bin 500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz.

* Bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, yalan ve iftara ile engel olmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerimizden sessiz devrimlere kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Daha önce bunu Marmaray’da yapmaya çalıştılar. Ama dinlemedik, vurduk geçtik.

“KANAL İSTANBUL’UN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR”

* Şimdi de Kanal İstanbul’un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal, kesemeyeceksin. İstanbul Havalimanı’nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu, kesti mi? İstanbul Havalimanı şu anda dünyada parmakla gösteriliyor. Şehir hastanelerimizin önünü kesmek istediler. Ne oldu, kestiniz mi? En son TOGG otomobiliyle ilgili tartışmalarda da bunu görüyorum. Deprem bölgesinde temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek değersizleştirmeye ve hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurlaşanları milletime havale ediyorum.

“KİMİNLE UĞRAŞACAĞINI ÇOK İYİ BİLMEN LAZIM”

* Hanımefendi senin bu işlere aklın ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz ‘Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ diyerek bu yolda yürüdük. Ülkenin yönetimine dair tek bir müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız, bitik, darmadağın Türkiye olanların havsalası, bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor.

* Bay bay Kemal sahra hastanesi diyor, bir de baktık çadır kurmuşlar. Onu da hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Bu millet yutar mı bunları ya? İçi boş hangarların reklamını yaparken biz binlerce yataklı hastaneleri rekor sürelerde devreye aldık.

* Yapılanları inkâr edecek, terör örgütlerinin eteğine yapışacak, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara, bunlara rağmen bunu başaracağız. Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal’e Kandil’den selam geliyor. ‘Beraber yürüyeceğiz’ diyorlar. Yürüyün bakalım. Nereye kadar yürüyeceksiniz? 14 Mayıs’ta benim Gakkoşum bu teröristlerle el ele, kol kola olanlara yol vermeyecek, ben buna inanıyorum.

“BUNLAR LGBTİ İLE BERABER DANS ETSİN”

* Türkiye’de terör örgütlerinin, çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti’dir. Yüzlerce saldırıya uğradık. Onlarca arkadaşımız alçakça şehit edildi. Parti binalarımız, araçlarımız, partililerimiz, iş yerleri, evleri kurşunlandı, yakıldı. Üstelik bu saldırıların çoğu da altılı koalisyonun, yedili koalisyonun, düne kadar gizli artık aleni yedinci ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsini biliyoruz. Hepsi de aklımızda ve kalbimizde. Hepsinin de mahşere kadar takipçisi olacağız.

* Her kim bu konuda AK Parti’nin ve bizim ismimizi ağzına alırsa bilsin ki karşısında topyekûn milletimizi bulur, Gakkoşlarımızı bulur. Bu konular öyle kifayetsiz muhterislerin, üçüncü, beşinci sınıf siyasetlerinin mezesi yapılacak işler değildir. Onlar gitsinler kendi fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, oturuyorum kalkıyorum kavgası yapmaya, hayali makam ve mevkiler dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBTİ ile işimiz yok. Bunlar LGBTİ ile beraber dans etsinler. Bizim milletimizle daha yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, istikbalimiz ve istiklalimiz için verecek çok mücadelemiz var.

“BİR TARAFTA BÖLÜCÜLERİN YÜRÜ KEMAL’İ VAR”

Sizlerden benim bir ricam var. Sandığa giderken Cumhurbaşkanı adaylarına, ittifaklara bakıp, kendinizin, evlatlarınızın ve ülkenizin geleceğini hangisine emanet edebileceğinizi bir düşünmenizdir. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu, dört cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış, Türkiye’nin demokrasine ve ekonomisine çağ atlatmış bir kardeşiniz var.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Recep bey sana sesleniyorum” ifadeleriyle seslenmişti. Akşener, şunları söylemişti:

* “Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, iftiralar geçecek gidecek. Ben buna inanıyorum.

* Sinirin çok bozulmuş. 1.5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok.

* Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum, papatya çayı içmendir. Onun yanına bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur.”