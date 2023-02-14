Erdoğan bir tek onun elini sıktı





CHP önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ankara’da CHP Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlendi. Geniş katılımın olduğu iki törenin ardından Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, siyasetçiler, Deniz Baykal’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

HERKESİ ES GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye gelişi sırasında kendisinden önce saf tutan Kılıçdaroğlu’nun da aralarından CHP’li isimlerin önünden geçip kendisi için ayrılan yere geçti. Erdoğan’ın bir tek yanında bulanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaşması dikkat çekti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Baykal’ın cenazesi defnedilmek üzere devlet mezarlığına götürüldü.