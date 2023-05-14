Erdoğan: Birileri mutfakta biz de balkonda

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* “Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçların belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.

* Biz, fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

“MİLLİ İRADENİN TEZAHÜRÜNÜ BEKLİYORUZ”

* Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranları ile ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

* Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

* Sandıklara sahip çıkan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü, rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum.

“KAZANAN ÜLKEMİZ OLMUŞTUR”

* Seçimde, tercihini bizden, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği oranların ötesinde tartışmasız şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur.

* Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı ile vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğü ile dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

“YENİ YENİ KILIFLAR UYDURMANIN BİR ANLAMI YOK”

* CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor.

* Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerinin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahip. Kimsenin bu güzel tabloyu kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur.

* Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına, sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

* Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayrı resmi kesin sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz.”

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