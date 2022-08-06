Erdoğan: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in uyuşturucu ile ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hanım efendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen nasıl oluyor da bunu konuşuyorsun. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Sen önce haddini bileceksin…” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, “Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’ 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı’nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden…” sözleriyle hedef aldı.

AKŞENER, ERDOĞAN’A SORDU

Soylu’nun bu açıklamasına Akşener’den dün yanıt geldi. Akşener “Ben Sayın Soylu’nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur?” diye sordu.

Akşener, Captagon sorusuna verdiği cevapta da o dönemin sorumlusunun sarayda olduğuna işaret etti.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde toplu açılış töreninde konuştu. Akşener’in açıklamalarına değinen Erdoğan, “Hanım efendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen nasıl oluyor da bunu konuşuyorsun. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Sen önce haddini bileceksin…” dedi.

İlginizi Çekebilir Akşener’den Soylu’ya ‘uyuşturucu’ yanıtı: İlgili kişi sarayda