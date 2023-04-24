Erdoğan: Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Manisa’da düzenlenen AKP mitinginde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Bay Bay Kemal çıkmış ‘ben Aleviyim’ diyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Ne Arap’ın beyaza ne de beyazın Arap’a üstünlüğü vardır.

*Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

*Karşımızda Türkiye’yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var.

*Muhalefet ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumda.

TOGG KREDİSİ

*Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.