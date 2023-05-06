Erdoğan: Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Alandakilere “14 Mayıs’ta sandıkları patlatıyor muyuz?” diye soran Erdoğan, “evet” yanıtı üzerine, “Bu ne ihtişam, bu ne güzellik. Elhamdülillah, hamdolsun, demek ki sevdalar karşılıksız olmuyor. Biz seviyoruz, Mersin de bizi seviyor. Mersinli kardeşlerim de bizi seviyor.” diye konuştu.

“SEÇİMDE TERÖRİSTLERE ÜLKEYİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Ülkenin tarihi bir seçimi öncesinde, kendilerini bekleyen onca şehir arasından Mersin’i seçtiklerini vurgulayan Erdoğan, Kayseri mitingindeki katılımın 135 bin kişi olduğu bilgisini paylaşarak, “Şimdi Mersin’in de resmi rakamlarını aldım, 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Bu bir varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız. PKK’ya, ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal’in PKK’lı dostları varsa bizim de milletimiz var, milletimiz. Ben buradan, Mersin’in komşuları Karaman’a, Niğde’ye hemen karşımızdaki Kıbrıs’a da selamlarımızı gönderiyorum. İnşallah en kısa sürede bu şehirlerimizi de ziyaret edecek, hasret gidereceğiz.” dedi.

“CHP, İYİ PARTİ, HDP LGBT’Cİ Mİ? BUNLARIN YANLARINDAKİ DE LGBT’Cİ Mİ?”

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne bir hafta kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

* “Pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanacağınız zaman lütfen şu gerçekleri aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim, birileri için bay bay Kemal’i cumhurbaşkanı yapma, CHP’ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle defalarca denenip de bir türlü milletin sinesini, bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin canhıraş bir şekilde bay bay Kemal’i desteklemesinin sebebi budur. Kandil, bay bay Kemal’i niçin destekliyor? Kandil’deki terörist başları niçin destekliyor? Kandil’den bu zat için her gün yeni bir destek mesajı gelmesinin sebebi budur.

* Her fırsatta CHP tabanına, İYİ Parti tabanına, Saadet tabanına hakaret eden HDP’lilerin birden başımıza en büyük Kemalci kesilmesinin sebebi budur. Darbeci FETÖ’cülerin devletin başına çökmek için heyecanlanmalarının sebebi budur. Avrupa’daki, Amerika’daki medya kuruluşlarının, devlet kurumlarının Türkiye seçimlerinde açıkça taraf tutmalarının sebebi budur. İşte kardeşinize onların bu denli saldırmalarının sebebi de budur. Ülkede ne kadar devlet ve millet düşmanı, LGBT’ci, çeşitli görünümler altında, yıkıcı faaliyet yürüten varsa hepsinin bay bay Kemal demesinin sebebi budur. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT’ci mi? Bunların yanlarındaki de LGBT’ci mi?”

“AİLE KURUMUMUZA LEKE SÜRDÜRMEYİZ”

AKP, MHP ve Cumhur İttifakı’na LGBT’nin sokulamayacağını belirten Erdoğan, “Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. Biz aile kurumumuza leke sürdürmeyiz. Ne Kılıçdaroğlu’nun ne masadaki güya milliyetçi ortağının ne diğerlerinin ne de CHP’nin herhangi bir yöneticisi, bunların hiçbirine sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kendi şehirlerine hizmet etmek dışında her şeyi yapan, şehir şehir dolaştırılarak sahne verilen belediye başkanları var ya onların da sesi çıkmıyor. Kılıçdaroğlu’nu seçtirmek için gece gündüz çalışan medya kuruluşları bırakın ses çıkarmayı, terör örgütlerine methiyeler diziyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Mersin’de belediyenin hizmeti var mı? Bunların, tavrı ne biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur. Bunlarda belediyecilik budur. İnanın anlamazlar bu işten. Bunlarda hizmet aşkı yok.” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi anımsatan Erdoğan “Görevi CHP’den devraldığım zaman İstanbul susuzdu. Çöp, çukur, çamur. Haliç kokudan geçilmiyordu. Görevi aldık önce susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık, çukurları hallettik. İstanbul gibi bir şehrimizi çamurdan kurtardık. Biz bu millete aşığız. Bizim derdimiz var ama bunların böyle bir derdi yok. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi bunlar ellerine tutuşturulan senaryoda kendisine hangi rol verilmişse sahneye çıkıp onu oynuyor ve iniyor. Üstelik bunu da öyle gönülsüz bir şekilde yapıyorlar ki sakillik her taraflarından akıyor. Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 1-2 bakanlık, 3-5 milletvekilliği uğruna ülkesinin geleceğini, emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz, affetmez.”

“ÖNLERİNE 5 KEÇİ VERİP TOROSLAR’A YOLLASANIZ AKŞAMA HEPSİNİ KAYBEDİP GELİRLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Ah benim Mersinli kardeşlerim. Yörüklerim, Arap’ım, Kürt’üm işte bay bay Kemal bu. Bunların çapı da işte bu kadar. Önlerine 5 keçi verip Toroslar’a yollasanız akşama hepsini kaybedip gelirler. Ellerine çapa verip tarlaya gönderseniz akşama bir karış toprak havalandırmadan geri dönerler. Tablalarına iki kasa limon koyup çarşıya salsanız akşama hepsini yerlere saçılmış olarak görürsünüz. Çünkü bunlar sadece nasipsiz değil aynı zamanda beceriksiz. Biri başında bulunduğu kurumu batırır, SSK. Öteki kapısından geçmedik parti bırakmaz. Beriki teröristin kolundan ayrılmaz. Diğerlerini zaten saymıyorum. Bu cümbüş ittifakına ülke teslim edilir mi?

* Peki onlar kaç ortak olduklarını artık bizim de sayamadığımız masanın etrafında siyasetçilik oynarken biz sadece enerji alanında ne yaptık biliyor musunuz? Karadeniz gazını ülkemize getirerek yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Evlerde kullanılan doğalgazı ilk ay tamamen, bir yıl boyunca da her ay 25 metreküpünü ücretsiz yaparak ülkenin kaynaklarını milletimizin her ferdine bölüştürme sözümüzü yerine getirdik. Sonra ne yaptık? Terörden temizlediğimiz Gabar’da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı da milletimizin emrine verdik. Oralarda bir zamanlar terör örgütleri vardı. Terör örgütlerinden oraları temizledik. Şimdi de petrolü çıkardık.”

“ET FİYATLARINI DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATIYORUZ”

Mersinli çiftçilere yaklaşık 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini aktaran Erdoğan, “Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50’sini karşılayarak çiftçilerimize önemli bir destek daha verdik. Karadeniz’de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımlar da atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Düşünebiliyor musun hale bak, bay bay Kemal, Kandil’deki terörist başı ile beraber. Onun parlamentodaki uzantılarıyla beraber. Biz ülkemizi bu teröristlere, bunların uzantılarına teslim edebilir miyiz? Benim kardeşlerim, benim Yörüğüm, benim Arabım, benim Kürdüm bu imansız kitapsızlara bu ülkeyi teslim etmez.” değerlendirmesinde bulundu. AA