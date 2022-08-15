Erdoğan: Bugün Türkiye daha özgür

AKP’nin kuruluşunun 21. yılı nedeniyle bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünün Türkiye’si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür” dedi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AKP’nin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla bir konuşma yapan Erdoğan, bugünün Türkiye’sinin daha özgür olduğunu öne sürdü:

– Türkiye, bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler.

KAST SİSTEMİNE BİZ SON VERDİK

– Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın başörtülü – başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

– Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye’si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir. Bugün 2002’ye göre daha huzurluyuz, daha müreffeh bir Türkiye var.

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