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3 Nisan 2023
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Erdoğan bugüne kadar neler dağıttı?

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde çocuklara dağıttığı paralarla çok eleştiriliyor. Kimileri devlet adamına, devlet adabına yakıştırmıyor ama Erdoğan’ın “dağıtma” siyaseti yeni değil.

2002 yılında iktidara geldikten kısa bir süre sonra 2 numaralı makam aracının bagajını önce çikolata ve gofretlerle doldurtmuş her fırsatta onlarca araçtan oluşan konvoyunu durdurup çocuklara dağıtmıştı.

Ardından oyuncak dağıtmaya başladı… Erkek çocuklara araba, kız çocuklara bebek…

Erdoğan’ın dağıtma siyaseti iktidarda geçirdiği yıllarla beraber gelişti… Oyuncaktan sonra satranç takımları dağıttı. Kalfalık dönemiydi. Çocukların ilgisi hoşuna gitti.

AFETZEDEYE ÇAY PAKETİ FIRLATTI

Erdoğan, önceki seçimlerde çay paketleri dağıtmaya başladı. Ustalık dönemi için bunu uygun görmüştü. Ziyaret ettiği yerlerde otobüsten vatandaşa çay paketleri fırlattı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde de aynı şeyi yapınca ağır eleştirildi.

Eski danışmanı, “Erdoğan neden çay dağıtıyor?” sorusunun cevabını merak edenler için şunları yazdı:

“Belki de cevap, usta romancımız Kemal Tahir’in Osmanlı’ya yakıştırdığı ‘Kerim Devlet’ tanımında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkına ikramlarda bulunan ‘Kerim Devlet’i yeniden ihya etmenin gayreti içinde olabilir. Kerim devlet; ikram sahibidir, lütuf ve ihsanda bulunur, kayra dağıtır.”

Bugünleri ‘şahlanış’ dönemi olarak nitelendiren Erdoğan, önce deprem bölgesinde dün de İstanbul’da para dağıtırken görüldü.

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