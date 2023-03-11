Erdoğan: Bunların gündeminde sadece makam paylaşımı var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

“BİR KEZ DAHA ZAFERE ULAŞACAĞIMIZDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ”

“AK Parti, kurulduğu 2001 Ağustos’undan beri girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmış, 20 yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak demokrasi tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış bir siyasi teşekküldür.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler saymakla bitmez. 14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

Bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla, Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız.”

“BU KOALİSYONUN GÜNDEMİNDE ÜLKENİN HİÇBİR MESELESİ YOKTUR”

“Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye’de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Altılı olarak başlayan, 8’li mi 10’lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı.

(Millet İttifakı) Bay bay Kemal’i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne depremin yol açtığı acılar ne depremzedelerimizin yürek sıkıntıları ne de deprem yaralarının bir an önce sarılması ihtiyacı bunların gündeminde yer almıyor.

Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var. Makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı hesabı var. Milli birlik ve beraberliğimizi bozma niyeti var. 6’lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu önce kumar masasına sonra at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilliği paylaşımı kavgasına çıktı.”

Ayrıntılar geliyor…