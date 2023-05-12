Erdoğan cami açılışında propaganda yaptı

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçime saatler kala İstanbul’da cami açılışı yaptı.
Merkez Bankası’nın Levent’teki 18 dönümlük arazisi üzerinde inşa edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışında konuşan Erdoğan, caminin özelliklerini sıraladıktan sonra “Pazar gününü de unutmuyorsunuz” diyerek 14 Mayıs seçimlerini hatırlattı.
Erdoğan, bugün ayrıca Sultangazi’de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler’de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitinglere katılacak.