Erdoğan: Çekemeyen anten taksın

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

“BUNLARA ANTEN DE FAYDA ETMEZ”

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna değinen Erdoğan, şunları söyledi:

* “Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman duraklarda, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbet eder, yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, ‘çekemeyen anten taksın.’ Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı?

* Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. O yüzden uzaya İmece uydumuzu gönderdik. Hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milletimiz 14 Mayıs’ta sandıkta iradesini beyan etti. 322 vekille Cumhur İttifakı’na oyunu vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi.

“KARANLIK ODALARDA TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA PAZARLIĞA GİRMİYORUZ”

* Allah’ın izniyle 2.turda rekor oy ve oranda milletimizin cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevdih edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok.

* Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Bunlar gibi talimatı Kandil’den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.”