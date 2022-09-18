Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park’ta yürüyüş yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’nin New York şehrinde bulunan Central Park’ta yürüyüş yaptı. Erdoğan parkta bulunan Türk vatandaşları ile sohbet etti.
Erdoğan, ABD’de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. (AA)