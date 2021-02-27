“Erdoğan CHP’ye küfür etti!” Özgür Özel açtı ağzını yumdu gözünü! Alkışlar hiç susmadı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP Aydın İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Özgür Özel konuşmasında AKP İstanbul İl Kongresi'nde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi. Özgür Özel Erdoğan'ın yalanlarını tek tek saydı, deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. Özgür Özel'in konuşması boyunca alkışlar hiç susmadı. Toplantıda CHP'li Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Özlem Çerçioğlu da bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #receptayyiperdoğan #küfür #akp #akpkongresi #aydın #bülenttezcan #süleymanbülbül #özlemçerçioğlu #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Erdoğan CHP’ye küfür etti!” Özgür Özel açtı ağzını yumdu gözünü! Alkışlar hiç...