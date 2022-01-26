Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşananlarla ilgili, “İstanbul’a yakışmayacak görüntüler yaşandı. İstanbul’umuzu kaderine terk edemeyiz. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir” dedi. Erdoğan, “Cumhurbaşkanı CHP’li belediyeleri engelliyor iddiası boş bir yalandır” ifadelerini kullandı. Memurlardan sonra işçilere de yüzde 2.5 zam yapılacağını ifade eden Erdoğan, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’la ilgili sorulara da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI

*Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Hep yağmur yağmur diye bekledik.

*Şimdiyse kar yağışı gelince farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde.

“İSTANBUL’A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER”

*İstanbul’a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Sizler eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu, sorumluları vardır.

“TAM ANLAMIYLA BASİRETSİZLİK”

*Gereken yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandı. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir.

*Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul’umuzu kaderine terk edemeyiz.

*Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul’a gönderdim. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yollarda gereken önlemleri aldılar. Ben saat 03.00’e kadar işi takip ettim.

*Burada doğru olmayan ifadeler var. Söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur, incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödeme süreçleri de bellidir. Şehri yönetme kabiliyetleri olamayanlar engelleniyoruz diyor.

*İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019’dan bu yana iki kat artırılmıştır. AK Parti ve MHP belediyelerindeki artış aynı orandadır.

*Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur.

“BÖYLE KAR, TİPİ OLACAK ERDOĞAN EVDE YATACAK”

*Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!

*Biz karargahımızı kurar, AKOM’dan izlerdik. Cumhurbaşkanı CHP’li belediyeleri engelliyor iddiası koskoca bir yalandır.

*İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul’da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir.

*Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidir. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur.

Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir. Biz Marmaray’ı yaparken önümüze CHP zihniyeti çıktı. Bu nedenle Marmaray’ı üç dört yıl geç bitirdik. Aynı şey Avrasya Tüneli için geçerli Eser ve hizmet siyasetinin nasıl yapılacağı önemli, o da bizim marifetimiz.

İRAN BORÇ YÜZÜNDEN Mİ GAZI KESTİ?

*Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran’a borcumuz söz konusu değil. Bu tamamen yalandır. Onlar bir arızadan dolayı işi 10-15 gün erteleme durumu olacağını söylediler.

*En kötü şartlarda ‘en fazla 10 gün olursa bu işi atlatırız’ dedi İran Cumhurbaşkanı. Biz de bir ekip yolladık. Görüşme yapıyorlar. 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı yeniden sağlanacak.

ELEKTRİKTE KADEMELİ FATURALANDIRMA

*Dünyada elektrik üretiminin ana hammadelerinden olan kömür beş, doğalgaz fiyatlarında on kat artış söz konusu. Özellikle fiyatlarda sübvansiyon halen mevcuttur.

*2021’de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022’de de benzer sübvansiyonlar devam edecek.

*Aylık 150 kilovatsaat miktarı, günlük 5 kilovatsaatten hareketle oluşuyor. Kademeli tarifenin amacı elektriğin verimli kullanılmasını teşvik etmek. Uygulama yeni başladı, önümüzdeki günlerde takip edilecek.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI

*Üretim odaklı ihracat ve istihdamı artırmak hep önceliğimiz oldu. Nihai amacımız olan dengeli ve sürdürebilir büyümeye kesinlikle ulaşacağız.

*Yüksek faiz ortamının orta uzun vadede kırılganlık oluşturduğu aşikar. Bu ortamda kaynaklarımız üretime gitmiyor. Ülkemizin gelişmesine ket vuruyor. Bu sebeple düşük faiz ortamında kaynaklarımızı üretim, istihdam, ihracat ve büyüme olarak kullanmak istiyoruz.

*Bu modelle birlikte ülkemiz daha güçlü hale gelecek, ekonomimiz spekülatif ve manipülatif müdahalelerden daha az etkilenecektir.

*Özel bankalar kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettiriyor. Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları ama bunu söylemeye mecburum. Ama siz böyle yaparsanız gideceği yer kamu bankasıdır. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz.

KUR KORMUMALI MEVDUAT HESABI

*Uygulamanın başlarında olmamıza rağmen vatandaşlarımızın kur korumalı TL mevduata katılımları muhteşem. Bu hesaplarda toplam büyüklük 203 milyar lirayı aşmış durumda.

*Bu neyi gösteriyor? Bu miktarın 58, 6 milyar lirası döviz hesaplarından dönüşen tutar. Gerçek kişilerin payı yüzde 92,5 düzeyinde. Tüzel kişiler yüzde 7,5 paya sahip.

*Kur korumalı mevduat ve katılım hesabına ek olarak fiyatlamada zorluk yaşayacak ihracat, ithalatçılarımıza döviz satım ihaleleri başladı. Devlet tahvillerinden elde edilen gelirlere stopaj oranını sıfırladık.

*Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısını yüzde 30’a çıkardık. Bazı yatırım fonlarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi de sağlanmış oldu.

*Önümüzdeki dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik alternatif borçlanma enstrümanları anlamında adımımızı atacağız.

KDV ORANINDA SADELEŞTİRME

Ekonomi programımızda KDV’de etkinlik, adalet, basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde karar almıştık. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı arttırmak gibi KDV konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor.

*KDV oranlarının sadeleştirilmesi, oran farklılıkların giderilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığımız çözüm önerilerini alıyor.

*Bu şekilde gelen talep ve değerlendirmeler etraflıca analiz edilip atılması gereken adımlar varsa o adımları gerçekleştireceğiz.

SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

*Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah.

*Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır. Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem.

*Burada sadece Hz. Adem, Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var.

*Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim.

SEDEF KABAŞ’IN TUTUKLANMASI

*Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Biz cumhurbaşkanlığı makamının ve millet iradesinin izzetini korumakta yükümlüyüz. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz.

*Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır. Bunun ifade özgürlüğü ile alakası yoktur. Siyasette eleştiri olur ama bu temiz bir dille olmalı. CHP’nin cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılmasını istemesi de tam bir garabettir.

*Bu makamların şerefini, saygınlığını bu aziz milletle birlikte koruyacağız. Hemen hemen devlet başkanlarına hakaret etmek suçtur.

*Bu ülkenin seçilmiş iradesine de istediğiniz gibi hakaret etme lüksünüz olamaz. Kabul etseler de etmeseler de Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin yüzde 52 ile seçilmiş cumhurbaşkanıdır.

ÖCALAN DEMİRTAŞ’TAN RAHATSIZ

*Öcalan’ın bırakılması sözü yalan ibarettir. Onu aslında Abdullah Öcalan’a sormak lazım. Öcalan’ın Demirtaş’ın oradan verdiği mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek.

*Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP’nin içinde olduğu zillet ittifakı başa gelirse böyle bir şey olabilir.

HDP’nin teröristbaşı ile ilgili heykelini dikeceğiz vaadini hatırlayın. Terör örgütlerine sırtlarını yasladıklarını nasıl açık açık söylediklerini hatırlayın.

NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ

*Merhum Hablemitoğlu FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü.

*MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır’ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor.

*2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarda ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna’da saklandığını tespit etti.

*Bu şahsın yakalanarak getirilmesi konusunda Zeleneksy’le konuştuk, ‘Bu ülkenizdedir, lütfen bize verin’ dedik. Bu kişi şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi.

*FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen isim. Bu şahsın ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızdır.

*Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her türden terör örgütü ve suç şebekesi ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Faili meçhul cinayetleri ortaya çıkararak kararlılığımız bakidir.

*Burada kaçtıkları ülkelerde karanlık odaklarla işbirliği yapan hainlere seslenmek istiyorum; dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaletine hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Son nefesinize kadar ensenizde olacağız.

İŞÇİLERE EK ZAM

*En düşük emekli aylığını 2500 liraya kadar çıkardık. Burada bir müjde de sizin de sormanız üzerine söylüyorum.

*İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı eklenecektir. Yüzde 2.5’luk bir ilave artış ilave ediyoruz.

*700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de benzer bir ilaveye gideceğine inanıyorum.