Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü kez başvurdu

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde aday olmak için başvuruda bulundu.

Başvuruyu AKP ve MHP temsilcileri yaptı.

2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan ve seçilen Erdoğan, gerekli evrakları YSK’ya sundu.

Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlar. Muhalefet Erdoğan’ın adaylık başvurusundan sonra YSK’ya itiraz edecek.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin, milletvekili listelerini ayrı ayrı yapması ve seçim işbirliğinin sadece cumhurbaşkanı adaylığında olması bekleniyor.

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