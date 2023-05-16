Erdoğan: Deprem bölgesine tehdit savuruyorlar

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

“DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEĞİM”

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* “Milletimiz 27 milyondan fazla şahsımıza teveccüh gösterdi. Yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. Meclis’te 322 vekille milletimiz Cumhur İttifakı’na verdi. 28 Mayıs için hemen çalışmaya zaten başladık. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde halkla bütünleşmek noktasında miting benzeri toplantılar yapabiliriz.

* Bu ara çok hakaret ettiler, o tabii çok yanlış, çok çirkin. Bu hafta sonu inşallah orada olacağız. Devlet Bey ‘gelmeye hazırım’ dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Halkımızla kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Defne’de hastane konusunda ‘yapamazlar, edemezler’ deniyordu. Şu anda devlet hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

“DEPREM BÖLGESİNE TEHDİT SAVURUYORLAR”

* Bekledikleri oyu alamadıkları için ‘bir daha buralara destek, yardım yok’ gibi ifadeler. Biz hayal satmadık, yapamayacağımız işleri asla vaat etmedik. Milletimiz kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir. Muhalefetin rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütü uzantılarıyla işbirliği yaparak seçim kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Terör örgütüyle, Kandil’den gelen talimatlarla bu iş yürümez.

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun hem kendisine hem de millete iyilik yapıp 12 boyunca temiz siyaset yapmasını bekliyoruz. Onların bu ülke ve bu millet için yapacakları hiçbir şey yok. Onlarda sadece kan, kin, ölüm var. Bunlar hala hatayı kendinde değil, millette arıyorlar. Düşünün deprem bölgesine tehdit savuruyorlar. Özellikle kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Gençlerimize karamsarlık ve umutsuzluk aşıyorlar. Bu jakobenler, bu kifayetsiz muhterisler CHP’nin başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaklardır.”