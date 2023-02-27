Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin vurduğu Adıyaman’a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Adıyaman’da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Depremin 22. günündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17’de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık.

* Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman’a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti.

* Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman’dır.

* Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

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