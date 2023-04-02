“Erdoğan depremin merkez üssüne neden gelemedi”

CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesi olan Sivrice ilçesini ziyaret etmemesine tepki gösterdi.

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen 900 konutun tamamlanamadığını ve depremzedelerin konteynerde kalmaya devam ettiklerini belirten Öztürk, Erdoğan’ın ilçeye gelmemesinin nedeninin AKP’li vekil ve yöneticiler olduğunu söyledi.

“900 KONUT YAPACAKTINIZ, 3 YILDA ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ”

Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen 70’e yakın depremzedenin halen konteynerde yaşadığını belirten CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk, şunları söyledi:

“Sivrice’ye 900 küsür ev yapılacaktı. İlk etapta 307 taneyi yaptılar. Üç yıl geçmesine rağmen ikinci etap konutların temelini yeni atmaya başladılar.

İktidar, 400 bine yakın ev yapacağını açıklıyor ama üç yıl geçmesine rağmen Sivrice gibi bir ilçede 900 konutu yapıp teslim edemedi. İnsanlar halen konteynerlerde kalmaya devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün Elazığ’a temel atma törenine katıldı burada bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanını Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice’ye de gelmesini beklerdik. Burada yapılan eksiklikleri, yanlışlıkları görmesini isterdik.

Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanımız Elazığ’da sadece Abdullahpaşa Mahallesine gitti. Çünkü orada yapılan evler diğer yapılanlara göre biraz daha iyiydi. Konut konusunda sorunlar yumağı olan Mustafapaşa Mahallesine gitmedi eğer gitseydi çok büyük bir tepkiyle karşılacağını Ak partili yöneticiler çok iyi biliyorlar.

İktidar, Elazığ’da çok güzel işler yaptığını söylüyor. İyi işi 5 bin nüfusluk ilçenin sayısını bine düşürerek mi yaptı? 900 konut yapacaktınız, üç senede bunu da elinize yüzünüze bulaştırdınız.”

CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk

“SİVRİCE’YE GELMEYE CESARET EDEMEDİLER”

Ak Partili vekil ve il yöneticilerinin Cumhurbaşkanı’nı Sivrice’ye getirecek yüzlerinin olmadığını söyleyen Öztürk, ”İlçedeki vatandaşların sorunları gün geçtikçe daha da büyüdü. Bir aile dört yıldır konteynerde yaşayabilir mi? Bunları görmemek ve göstermemek için Sivrice’ye gelmeye cesaret edemediler. Ak Partili yöneticiler, Cumhurbaşkanını sıkıntılı olan bölgelere götürüp insanların sorunlarını dinletmek yerine sorunsuz olan yerlere götürerek göz boyadılar. İktidarın depremzedelerin bu sorunlarını görmezden gelmeye, vatandaştan kaçmaya devam etsinler. 14 Mayıs’a çok az kaldı Millet İttifakı iktidarında depremzedelerin sorunlarını biz çözeceğiz” ifadelerini kullandı.