Erdoğan depremzedelere yine para dağıttı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde enkaz altında kalan on binlerce vatandaş hayatını kaybederken yüzbinlerce vatandaş ise evsiz kaldı.

ERDOĞAN HELALİK İSTEDİKTEN SONRA ÇOCUKLARA PARA DAĞITMIŞTI

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerden olan Adıyaman’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada “helallik” istemiş ve ardından da depremzede çocuklara para dağıtmıştı. Erdoğan’ın çocuklara para dağıttığı görüntülere çok sayıda siyasi isim ve vatandaş tepki göstermişti.

BU KEZ DE AFŞİN’DE PARA DAĞITTI

Erdoğan’ın Adıyaman’daki para dağıtma görüntüleri tartışılmaya devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Afşin’i ziyaretinde yine para dağıttığı ortaya çıktı.

Erdoğan AFAD çadırlarının olduğu bölgede kendisini bekleyen vatandaşlara cebinden çıkardığı paralardan dağıtırken, depremzedelere çak yaparak selam vermesi de dikkat çekti. Erdoğan birkaç depremzedeye para dağıttıktan sonra kalan parayı cebine koydu.

Öte yandan Erdoğan’ın para dağıttığı sırada bir vatandaş, “Para dağıtma reis” diye seslendi.