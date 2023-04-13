Erdoğan: Devlet Bey’den onay alın, Bahçeli: Biz karışmayız

AKP Kırıkkale milletvekili aday listesinde eski MHP il başkanına da yer verdi. Ancak eski MHP’linin listeye alınmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den görüş alındığı ortaya çıktı.

Kırıkkale’de ikinci sıradan aday gösterilen Ergün Tekin, MHP’de bir dönem il başkanlığı ve milletvekili adaylığı da yaptı. Turizm ve inşaat alanında faaliyet gösteren iş insanı Tekin, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu eski Yönetim Kurulu üyesi ve Kırıkkalespor Başkanlığı görevlerinde bulundu. AKP’den milletvekili adaylığı müracaatı yapınca Cumhur İttifakı’nda geçici bir krize neden oldu.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Tekin’in listeye alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li yöneticilere “Devlet beyden onay alın” talimatı verdi.

AKP’li bir yönetici MHP Genel Merkeziyle temas kurdu ve Bahçeli’nin görüşünü sordu. AKP’lilerin “Ergün beyi aday yapalım mı?” diye görüş istediği Bahçeli ise “Biz başka partinin içişlerine karışmayız” yanıtını verdi. Olumsuz bir yanıt olmayınca da Tekin listeye girdi. Kırıkkale kulislerinde Tekin’in birinci sıra aday olması bekleniyordu. Ancak AKP İl Başkanlığından istifa ettirilen Mustafa Kaplan, birinci sıraya kondu.

“ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA ADAY OLDUM”

İş insanı ve eski MHP’li Tekin, AKP’den adaylığı konusunda yerel medyaya şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımızı 2005’ten beri tanırım. Devletten ihale almadım, devletle işim yoktur. Onun için yakın görüşürüm. Son dakika Cumhurbaşkanının talimatlarıyla aday olmuş bir insanım.”

“2.5 MİLYON DOLAR HİBE ETTİM”

1994-1998 yıllarında Kırıkkalespor Başkanlığı, 2011 yılında dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın yönetim kurulu üyesi olan Ergün Tekin, kulüp başkanı olduğu dönemde 2.5 milyon dolar hibe yaptığını açıkladı. Tekin, “2.5 milyon dolar o zaman Kırıkkalespor’a hibe ettim. Şimdi olsa o parayı transferlere değil alt yapıya harcardım. Bunu da Türkiye Futbol Federasyonundaki görevimden sonra anladım” dedi.

Tekin’in yeğeni Tuner Alp Tekin ise halen Ülkü Ocakları Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürütüyor.