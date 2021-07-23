CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SELDEN ETKİLENEN DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE GİTTİ, İNCELEMELERDE BULUNUP YÖRE HALKINA SESLENDİ. DEVLETİN TÜM İMKANLARININ SEFERBER EDİLDİĞİNİ VURGULAYAN ERDOĞAN, DİKKAT ÇEKİCİ UYARILARDA DA BULUNDU. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Erdoğan: “Devletimiz vatandaşın yanındadır”