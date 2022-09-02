Erdoğan, Diyanet eğitimcilerinin ücretlerini artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet’in düzenlediği eğitim faaliyetlerinde görevli personelin ücretlerini artıran karara imza attı. Haftalık 25 saat ders üst sınırı 30’a çıkarıldı. Her 5 saat için 1 saat ayrıca ek ders ücreti de verilecek. Böylece Diyanet eğitimcilerinin ücretleri yüzde 44 artmış olacak.

Sozcu.com.tr

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerinin hesaplanmasına ilişkin kararda değişiklik yaptı.

5993 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla gündüzlü kurslarda haftada 25 saat olan sınır 30’a çıktı. Ayrıca Ders görevi verilenlere, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim-öğretim hizmetlerine destek görevi karşığılında ayrıca ek ders ücreti ödenecek.

Böylece, Diyanet görevlilerinin 25 saat üst sınırı hesapta 36 saate kadar çıkmış oldu. Böylece Diyanet’te ders verenlerin ücreti yüzde 44 oranında zamlandı.

YENİ HALİ

5993 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI:

ESKİ HALİ

2009/15215 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI:

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