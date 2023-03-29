Erdoğan duyurdu: Kabine’de yeni isimlere görev

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler.

“KABİNEDE YENİ İSİMLERE GÖREV VERECEĞİZ”

*İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. 28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme peşindeyiz.

*Türkiye İçin Hemen Şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var. Başaracak çok hedefimiz var.

*Yine bunu beraber yapacağız. Bize manşetlerden ömür biçenlere, engellemeye çalışanlara, zafer sarhoşlarına, bölücü ve FETÖ’cü alçaklara, tuzakları ve oyunlarıyla kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese yanıldıklarını göstereceğiz.

*YSK’nın takvimine göre 9 Nisan’da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak.