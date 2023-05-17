Erdoğan duyurdu! Süre 2 ay daha uzadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tahıl koridoruna değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun.

“GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

*Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

*Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz.

*İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz.

PUTİN’E TEŞEKKÜR ETTİ

*Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum.

*Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum.

*Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.