Erdoğan: Ekonomiye kontak kapattırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, 2021 yılında ithalat 271,3, ihracat 225,4 milyar dolar, dış ticaret açığı 45,9 milyar dolar oldu. Erdoğan, “Türk ekonomisine kontak kapattırmayacağız” dedi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

2021 yılında Türkiye’nin ihracatı yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolar oldu. İthalat ise 271,3 milyar dolar oldu.

2021 yılında dış ticaret hacmi 496,7 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 7,8 düşüşle 45,9 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021’de yüzde 83,1 oldu.

Salgına rağmen ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, “Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşindeki muhalefete rağmen Türk ekonomisine kontak kapattırmayacağız” dedi.

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