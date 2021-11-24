Erdoğan-El Nahyan görüşmesi öncesi dikkat çeken yorum

2011’de Arap Baharı ile birlikte karşı karşıya gelen ve ilişkilerin gerildiği Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri hattında bugün normalleşme için bir adım daha atılıyor… BAE’nin defakto lideri Prens El-Nahyan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşme öncesinde ise dikkat çekici bir yorum ABD medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, bugün Ankara’da bir araya gelecek Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri olan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde dikkat çekici bir haber yayınladı.

Arap Baharı ile birlikte gerilen ve kopma noktasına gelen ilişkiler Suriye’deki görüş ayrılıkları, Libya ve Katar’daki anlaşmazlıklar ve Akdeniz’de yaşanan gerilimlerle farklı bir boyuta gelmişti.

Bloomberg, “İş ilişkileri büyürken Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri Türkiye’yi ziyaret ediyor” başlığını kullanarak bugün bir araya gelecek El-Nahyan-Erdoğan görüşmesini mercek altına aldı. Makalede, “İki ülke arasındaki son yıllardaki en üst düzey ziyarette ilişkiler sağlamlaşabilir ve milyarlarca dolarlık yatırım ve ticaretin kilidi açılabilir. Ankara’da Erdoğan ile görüşecek Abu Dabi veliaht prensinin gündeminin üstünde ticaret olması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri devlet ajansı WAM, ikili ilişkilere odaklanılacağını aktarırken detay vermedi” yorumu yapıldı.

MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM İDDİASI

İki ülke liderinin Ağustos ayında telefon ile görüştüğünü ve ABD’nin bölgede varlığını kuvvetlendirme süreci ile birlikte İran’a karşı cephe oluşturma çabasıyla Orta Doğu’daki düşman ülkelerin yumuşamaya başladığını hatırlatan Bloomberg, Türkiye ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Makalede, “Pandemiyle hızlanan dönüşümde Birleşik Arap Emirlikleri maliyetli bölgesel anlaşmazlıkları bırakıp ekonomiye odaklanmayı amaçlıyor. Bu sırada ekonomiyi yönetme biçimiyle düş kırıklığı yaratarak popülaritesi azalan Erdoğan da Körfez’in petrol üreticisiyle bağlarını iyileştirmek ve potansiyel olarak yeni yatırım kaynakları bulmayı amaçlıyor” denildi.

Abeer Abu Omar imzalı makalede, “İlişkiler düzelmeye başlarken birkaç anlaşma bile yapıldı ve bu sırada Abu Dabi varlık fonu Türkiye’de bazı yatırımlar için bakınıyor. Bloomberg’e Eylül ayında konuşan bazı kaynaklar Abu Dabi varlık fonunun milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım hedeflediğini söylemişti” ifadesi kullanıldı.

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