Erdoğan eski çalışma arkadaşı olan AKP aday adayını rektör olarak atadı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasının yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 11 farklı üniversiteye daha rektör ataması yapıldı. Ataması yapılan 11 üniversite rektörünün arasında ise dikkat çeken bir isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1994 yılında çalışma arkadaşı olan Namık Ak’ı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne rektör olarak atadı. Öte yandan Namık Ak’ın 2004 yerel seçimlerinde AKP’den Konya merkez Selçuklu ilçesi belediye başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıktı.

İLK TEBRİK AKP’LİLERDEN GELDİ

Namık Ak’ın Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne atamasının yapılmasının ardından kendisini ilk tebrik edenlerin AKP Karaman İl Başkanı ve AKP Karaman Milletvekili Şeker’in olması dikkat çekti.

AKP Karaman Milletvekili Recep Şeker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘ın tensipleriyle Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Sayın Namık AK’a hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ise atamaya ilişkin, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Sayın Prof.Dr.Namık AK’ı tebrik eder, kendisine, KMÜ camiasına ve Karaman’a hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

NAMIK AK KİMDİR ?

1956 yılında Konya’da doğan Namık Ak evli ve 3 çocuk babası. İlkokul ve lise eğitimini Konya’da tamamlayan Namık Ak Temel Bilimler Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü kazandı ve 1978’de mezun oldu.

1 Ocak 1979’da İstanbul’da saca emaye kaplamalı mutfak gereçleri imalatı yapan MEHTAP A.Ş.’de “İşletme Şefi” olarak başladı. Namık Ak 1981-1983 arası İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında “Yüksek Lisans”, 1997’de ise YTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında “Doktora” yaptı.

Namık Ak, 1994-2004 arası fiili 8.5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşekkülleri: SUSER, İSTAÇ, BELPET, İSTON A.Ş.’de Danışman, Müdür, Teknik Genel Müdür Yrd. lığını yaptı.

2004’de İBB’den SSK emeklisi olan Namık Ak 2004-2007 arası Çevre alanında Danışmanlık, Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2011-2015 arası Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Namık Ak, Şırnak ve Adıyaman Üniversiteleri’nde, Rektör Danışmanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcılığı, Anabilimdalı Başkanlığı, BESYO Müdürlü, Fakülte YKÜ, Senato Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Namık Ak Ekim 2014’de Üniversitelerarası Kurulundan “Doçent” unvanını aldı.