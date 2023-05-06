Erdoğan: Esnafın prim gün sayısını 7200’e indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

*Biz Kayseri’yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri’yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs’a yürüyoruz.

*Kayseri, Erciyes gibi başı dik, gönlü yüce Kayseri’yi alimlerin, evliyaların, şairlerin, sanatkarların toprağını bereketlendirdiği Kayseri’yi, sanayinin, üretimin, turizmin ve elbette büyük hayallerin şehri Kayseri’yi, hepsinden öte 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum.

*Buradan ilçeleri ve mahalleleri ile birlikte tüm Kayseri’yi selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri’yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri’yi görüp de gururlanmamak mümkün mü?

*Sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum.

*Şair ne güzel söylemiş; Gün görmüş, el görmüş, umur görmüşsün. Obalar fethedip devlet kurmuşsun. Erciyes’in eteğinde durmuşsun. Ecdadın göz nuru, alın terisin. Şehirler şehrisin sen Kayseri. Rabbime, bizlere Kayseri’ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun diyorum.

*Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri’de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

*Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu.

*Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı.

*Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

*Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş’ın yanında oldu, destek verdi.

*Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık.

MERKEZ BANKASI REZERVİ AÇIKLAMASI

*Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300’ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

*Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık.

BABACAN AÇIKLAMASI

*Davos’tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye’nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013’ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı.

“KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜN SAYISINI 7 BİN 200 GÜNE İNDİRİYORUZ”

*Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.

*Emekliye şunu memura bunu vereceğim diyor. Daha ağzı süt kokan torununu SGK’lı yapan birisi utanmadan millete adalet dersi veriyor.

*Gazi Mustafa Kemal’in partisini marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, milletin inancına ortaçağ karanlığı diyen edepsizlerin yuvası haline dönüştürdü. CHP LGBT’cidir, İYİ Parti LGBT’cidir, diğerleri de LGBT’ci. LGBT, AK Parti’nin semtine, MHP’nin semtine uğrayamaz.