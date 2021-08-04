Erdoğan: Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021’de 1,8 büyüdü. Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu an neticesini veriyor. Beklenenin çok daha üstünde büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz.

* Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Şu an bu kendini gösteriyor. Beklenenin üzerinde büyüme öngörüyoruz.

“FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞE GEÇİYORUZ”

* Enflasyona gelince, ben özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil.

* Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz.

“2023 GAZIN İLK FAZINI HİZMETE SUNACAĞIZ”

* Fatih Sondaj Gemimizin 320 milyar metreküplük keşfi dünyada büyük yankı uyandırdı. Toplamda 540 milyar metreküp rezerv keşfedildi.

* Son bir yılda Karadeniz’de 6 kuyu açtık. Yeni doğal gaz keşifleri için arama çalışmalarımız devam edecek. Keşfedilen doğal gaz karaya 3 şamada çıkarılacak.

* Bir deniz tabanı doğal gaz üretim sistemleri kurulacak. İki, karadaki doğal gaz işleme tesisi kurulacak. Üç, iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hattı üretimi yapılacak.

* 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli sanayi önemli bir parça olacak. Şu an çalışmalar büyük bir heyecanla bölgede devam ediyor.

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