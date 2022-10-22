Erdoğan: Faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

* “Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

“2023 SEÇİMİ ÖNCESİ TARİHİ BİR UZLAŞMAYA İMZA ATALIM”

* Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım.

* Tevhidi, kıblesi, peygamberi, ezanı bir olan milletimizin bölünmesine, kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.”

“SADECE SEÇİMDEN SEÇİME MİLLETE GİDEN BİR PARTİ ASLA OLMADIK”

Erdoğan, Malatya’da AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı’na katıldı. Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitap etti.

2023 yılında yeni dönem vizyonunun başlayacağını ve yeni döneme ‘Türkiye yüzyılı’ adını verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye yüzyılının ilhamı da, sahibi de, geleceği de sizlersiniz. Sizler evet bu yüzyılın gençliğisiniz. Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programlarından kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardan ibaret sananlar gelsinler Malatya’daki bu muhteşem spor salonuna baksın. Biraz önce toplu açılış töreni yaptığımız meydana baksınlar. Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Biz sadece seçimden seçime millete giden bir parti asla olmadık. Bizim için milletimize hizmette geçen her günümüz seçim günüdür. Bizim için ülkemize eser kazandırmakla geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere, milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz” diye konuştu.

“ORDUYA BU YAKIŞTIRMALARIN BEDELİ ÖDENECEKTİR”

Erdoğan, şöyle konuştu:

* “Milletimiz ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Milletimiz FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için on bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez.

* Milletimiz terör örgütlerini kazıyıp atarak huzurunu güvence altına almamış olana yol açmaz. Hele hele terör örgütleriyle kol kola yürüyene, onların diliyle konuşana, onların değirmenine su taşıyana bırakın destek olmayı, gerekirse dünyayı başına yıkar. Gençler; benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden, bu malum ana muhalefetin ve diğerlerinin hiçbirine bu ülkede Allah’ın izniyle ilk seçimlerde dersini en güzel şekilde verecektir.

* Ordumuza bu yakıştırmaların bedeli ödenecektir. Yargıda bu işin hesabını verecekler. Üzerlerine üzerlerine gidiyoruz, gideceğiz. Ve bunları böyle meydanı boş bırakmak suretiyle bu meydanda istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz. Bir asır önce bizleri bu topraklardan kazıyıp atmak isteyenlere karşı verdiğimiz milli mücadeleyi dişimizle, tırnağımızla kazandık.”

“EKONOMİK TETİKÇİLERİN ÖNÜMÜZE KURDUĞU SAYISIZ TUZAĞI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE SÖKÜP ATAN TEK EKİBİZ”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaosundan kargaşasından, yokluğundan, yoksulluğundan istifade ediyor olmalarıdır. Demokrasisi yaralı, hak ve özgürlük alanları sınırlı, ekonomisi zayıf, refah düzeyi geri, itibarı düşük bir Türkiye isteyen bu ülkenin de bu milletin de sevdalısı olamaz. Gençler, biz size sevdalıyız, bu millete sevdalıyız.

* Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl 30 yıl öncesinin Türkiye’siyle bugünkü Türkiye arasındaki asırlık farkı görür, kabul eder. Gençler bunun için diyoruz ki dününü bilmeyen bugününü anlayamaz, geleceğini de göremez. Türkiye’yi bugünlere getirirken gerçekleştirdiğimiz her devrimle dışarıda ve içeride yıllardır tıkır tıkır işletilen pek çok oyunu bozduğumuz için başımıza bunca işler geldi. Vesayetle kavga edip de milletin desteğiyle bunu kazanan tek siyasi kadro biziz biz.

* Birileri kahvesini yudumlarken darbeye maruz kalıp da gece sabaha dönmeden milletimizle birlikte on binler Atatürk Havalimanı’nda bunları akamete uğrattık. Ve Liderine sahip çıkan bir gençlik vardı orada. Ayrılmadılar, dik durdular. Her çeşidinden terör örgütünün amansız saldırısına uğrayıp da milletimizle birlikte hepsini de sınırlarımızın dışına püskürten tek yönetim biziz.

* Ekonomik tetikçilerin önümüze kurduğu sayısız tuzağı milletimizle birlikte söküp atan tek ekip biziz. Türkiye’yi içine sıkıştırılmaya çalışıldığı cendereden milletimizle birlikte kurtarıp dünyanın en iddialı ülkeleri arasına çıkartan biziz. Kendisi prangaya vurulmaya çalışılan bir ülkeyi dünyadaki mazlumların ve mağdurların umudu haline getiren yine biziz. Ülkemizin son 20 yılı sadece asırlık eser ve hizmetlerin inşasıyla değil aynı zamanda bin yıllık istiklal ve istikbal mücadelesinin yükseğe taşınmasıyla da tarihe geçecek bir dönemdir.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a referandum yanıtı