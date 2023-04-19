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19 Nisan 2023
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Erdoğan geldi, belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 gün önce toplu açılış ve miting için geldiği Denizli’ye bu kez seçim çalışması için geldi.

29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı’nda halka seslenen Erdoğan’ın kente geldiği gün belediye otobüsleri ücretsiz yapıldı.

“OTOBÜSLERİMİZ ÜCRETSİZDİR”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye ait otobüsler bugün önlerinde ‘otobüslerimiz ücretsizdir’ yazısıyla sefer yaptı.

Büyükşehir belediyesinin miting alanına vatandaşları taşımak için özel sefer koyduğu da ileri sürüldü.

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