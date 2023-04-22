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22 Nisan 2023
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Erdoğan gelecek diye yol kapatıldı, sürücüler isyan etti

Alaturka Online
Alaturka Online


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenine katılıyor.

Erdoğan’ın programı öncesi emniyet güçleri birçok güzergahı trafiğe kapattı.

YOL İKİ YÖNLÜ KAPATILDI

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde de Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği iddiasıyla yol iki yönlü trafiğe kapatıldı.

İlçede yola çıkan sürücüler kapanan yol nedeniyle mağdur oldu. Saatlerdir yolların açılmasını bekleyen vatandaşlar, durumu korna çalarak protesto etti.

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