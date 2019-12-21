Erdoğan Gemiciklerini Satsın Baksın Suriyelilere Vatandaşın Sırtına Yüklemesin !





50 Bin Suriyeli Daha Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Malezya 'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, İdlip'ten 50 bin kişinin Türkiye 'ye doğru geldiğini söyledi. Erdoğan'ın Açıklamasından Satır Başları Şu Şekilde ''Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Bakıyorsunuz ki Arap Ligi bir toplantı yapıyor Türkiye ile ilişkilerinizi kesin diyor. Biz kimi aldık. Varil bombalarından kaçıyorlardı Türkiye'ye aldık, almayacak mıydık? Aldık. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur'' Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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