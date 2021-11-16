ERDOĞAN GİDECEKSE BATSIN BU TURKİYE (Erdoğan, AKP, Seçimler)





AKP'liler kendi aralarında "Reis kazanamazsa ne yapalım" sorusuna cevap arıyor AKP'lilerin bir bölümü "Kaos yaratılması, ülkenin kitlenmesi" gerektiğini düşünüyor. Bu alçaklık değil mi? Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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