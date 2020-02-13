“Erdoğan giderayak ‘yapamaz’ dediğiniz her şeyi yapabilir” – Gün Başlıyor (13 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının bitmek üzere olduğunu ve giderayak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fetö suçlamaları üzerinden tutuklatabileceğine değindi. İdlib krizine ve ABD’nin Rusya ile çekişmesine Türkiye-Suriye üzerinden devam etmesini irdeleyen Ataklı, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fetö suçlamalarına yanıtını değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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