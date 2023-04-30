Erdoğan görevden aldığı Melih Gökçek’i övdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Ankara mitinginde konuştu. Belediyecilik hizmetlerini eleştiren Erdoğan, Ankara’da susuzluk sorununun Melih Gökçek’in çözdüğünü söyledi, geçtiğimiz yıllarda görevden alınan Gökçek’i övdü.

Erdoğan konuşmasında, “Gelirken bir bilboard gördüm, Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir’de de bay bay Kemal bunu yazmış İzmir’e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul için de aynı şeyi söylüyor. İstanbul’a Ankara’ya 4 yılda ne yaptınız. İzmir bir yağmur görmesin. CHP’yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. Çöp, çukur, çamur… İstanbul’u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç susuzluktan kurtardık. Ankara susuz değil miydi? Burada da Melih kardeşimizin gayretiyle Ankara’yı susuzluktan kurtardık. Bunları biliyorsunuz, bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.” dedi.

“CUMHURU YANINA ALMAYAN AVCUNU YALAR”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Biz ilhamımızı tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen bu şehirden aldık. Ankara Milli Mücadele’de düşman topları sesleri buradan duyulurken asla diz çökmedi. Ankara safını milli iradeden yanını belirledi. Ne vesayete ne darbeye teslim oldu. 15 Temmuz’da Ankara dimdik ayakta durdu.

Bu FETÖ, avanesi kimlerle beraber, bay bay Kemal’le beraber. Başka kim var; İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı şimdi HDP’yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. 6’ydı, 7’li oldu, 9’lu oldu. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var; FETÖ’nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.

“BUNLARIN GÖZLERİNİ ÖYLE BİR HIRS BÜRÜMÜŞ Kİ…”

Diyarbakır’da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; ‘Selo’yu çıkaracağız.’ Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah’a sonra milletime inanıyorum.