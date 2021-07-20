Erdoğan görevlileri azarladı: Kim yönetiyor bunu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşma sırasında prompter ve mikrofonda sorun yaşandı.

Mikrofonun sesinin sık sık kısılıp yükselmesi ve prompterın takılması üzerine görevlilerden biri kürsüye gelerek mikrofonu düzeltmeye çalıştı. Erdoğan’a durumu izah etmek isteyen görevli kısık sesle bir şeyler söyledi. Erdoğan da görevliye “Ne alakası var” dedi.

“KİM YÖNETİYOR BUNU?”

Konuşmasına devam eden Erdoğan, sorunun devam etmesi üzerine bu kez ses tonunu da yükselterek görevlilere “Kim yönetiyor bunu?” diye seslendi.

“ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Konuşmasının devamında da arada ses sorunu yaşayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye’deki pek çok belediye KKTC’de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek oluyor. Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz.

*Mesela Anadolu’dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız.

*Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekâtı’nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekâtın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiperane bir mücadele verdi. Bu tarihî zaferin anısına dikilen anıt ve ‘Ç. 1974′ adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs’a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur.

*Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir.

*Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yâd ediyorum.

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