“Erdoğan gözlem noktalarının kuşatıldığını kabul etti” – 18 Dakika (26 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Dönüşü açıklamalarını yorumladı. Diyanet İşlerinin bütçesi, islam ve laiklik anlayışının eleştirildiği 18 Dakika’da, Koronavirüs riski karşısında iktidarın tutumu, Fetönün siyasi ayağı tartışmaları ve Tek adam rejimindeki tıkanmaya dikkat çekildi. Tele1'e destek olmak için:

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