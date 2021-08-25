Erdoğan Gül’le gizli görüşme yaptı





Bu sohbette Erdoğan'ın yaptığı çok özel ve gizli bir toplantıyı anlatıyorum. Yine çok gürültü çıkacak, ama yine yalanlayamayacaklar. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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