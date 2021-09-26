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Erdoğan ‘güncel gelişmelere pek meraklı’ notuyla paylaştı
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.