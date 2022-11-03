Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 00:48 – 04 Kasım 2022 Güncellenme:

Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.

SURİYE DE ELE ALINDI

Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti.

Suriye’ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak’ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi. (AA)

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