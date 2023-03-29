“Erdoğan hariç herkes. Kılıçdaroğlu olur, Tuncay Şanlı olur, Ajda Pekkan olur, hiç fark etmez!”
AnasayfaAlaturka Online"Erdoğan hariç herkes. Kılıçdaroğlu olur, Tuncay Şanlı olur, Ajda Pekkan olur, hiç...
“Erdoğan hariç herkes. Kılıçdaroğlu olur, Tuncay Şanlı olur, Ajda Pekkan olur, hiç fark etmez!”
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