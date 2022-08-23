Erdoğan: Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık

Ankara’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık “açıklamasını yaptık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar” ifadesini kullandı.