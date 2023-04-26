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Erdoğan hastaneye kaldırıldı iddiasına yalanlama

Alaturka Online
Alaturka Online

Dün canlı yayında rahatsızlanan ve dinlenmeye çekilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastaneye kaldırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

FUAT OKTAY’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi” dedi.

MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Mersin mitinginin de ertelendiğini duyurmuştu.

Kandemir, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

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