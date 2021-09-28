CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilecik Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu dolar artışına bağlı olarak son 2 haftadaki borçlanma verilerini açıkladı ve Erdoğan'a 'Bunu yapan Bay Kemal mi?' diyerek seslendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Erdoğan hedef almıştı.. Kılıçdaroğlu yerden yere vurdu! ‘Bunu yapan Bay Kemal mi?...